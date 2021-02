Speranza, ottimisti perché abbiamo nuove armi contro Covid

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - "E' una sfida non facile ma dobbiamo essere ottimisti perché abbiamo finalmente nuove armi come il vaccino e ora l'arrivo degli anticorpi monoclonali": così il ministro della Salute Roberto Speranza a Perugia dove ha incontrato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei per fare il punto sull'emergenza sanitaria.

"Le istituzioni devono lavorare insieme" ha ribadito Speranza.

"Abbiamo gli strumenti per poter fronteggiare questo virus - ha aggiunto - e per vincere questa battaglia. Sono convinto che insieme potremo giocare questa partita a testa alta, provare a contenere il virus e finalmente tornare ad una vita diversa".

