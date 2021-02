Speranza, da Umbria lavoro particolarmente prezioso

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - "Il lavoro che si fa in questi giorni in Umbria è particolarmente prezioso perché ci consente di capire meglio cosa sono le varianti e dove ci possono portare, e di approfondire una sfida che oggi è qui in Umbria ma che potrebbe essere presto di tutto il Paese": lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza in visita ai vertici della Regione. "Ci tenevo particolarmente a testimoniare la vicinanza dello Stato e del Governo agli umbri e alle istituzioni rispetto a questa battaglia nuova che è in corso", ha aggiunto.

Per Speranza "è particolarmente importante agire con fermezza". "Sappiamo che quando si fanno ordinanze e si determinano zone rosse - ha proseguito - si chiedono sacrifici alle persone ma sono indispensabili se vogliamo riportare la curva sotto controllo e se vogliamo più velocemente tornare alla nostra vita tradizionale. Questo ci consente di ridurre i decessi e la pressione sulle terapie intensive ed è stato l'Iss con una sua relazione ad indicare questa strada".

Il Governo italiano e la protezione civile, ha infine sottolineato Speranza, "saranno al fianco della comunità umbra".

"Proveremo ad offrire medici, infermieri e personale per dare una mano al lavoro straordinario che si sta facendo sul territorio" ha concluso il ministro. (ANSA).