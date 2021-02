Somministrate 2.477 dosi di vaccino agli ottantenni

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - Con 2.477 somministrazioni ai pazienti che hanno già compiuto 80 anni, l'Umbria si pone tra le migliori regioni a livello nazionale per quanto riguarda l'andamento delle vaccinazioni contro il Covid, dopo soli due giorni dall'avvio della campagna vaccinale.

Lo sottolinea la Regione spiegando che alle ore 17 del 16 febbraio, coloro che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino sono circa il 36 per cento dei 6.740 prenotati. A livello nazionale, in numeri assoluti, l'Umbria è preceduta solo dal Lazio con oltre 38mila vaccinazioni, dalla Campania, dall'Alto Adige, dal Veneto, dal Trentino e dalla Lombardia.

Il dato, pubblicato sul Report vaccini anti Covid-19 della presidenza del Consiglio dei ministri, viene accolto con soddisfazione dall'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto: "La nostra organizzazione sta funzionando - ha detto l'assessore - non abbiamo avuto disservizi nella fase di prenotazione, né sul portale né in farmacia e stiamo procedendo secondo la pianificazione che ci eravamo dati. Questi dati confermano inoltre, che non appena avremo a disposizione i vaccini richiesti a livello nazionale - speriamo al più presto - potremo vaccinare rapidamente tutti gli ultraottantenni e i soggetti delle altre categorie previste nella Fase 1". (ANSA).