Sconfiggono il Covid e celebrano il 79/o anno di matrimonio

(ANSA) - TERNI, 16 FEB - E' un amore da record, riuscito a sconfiggere anche il Covid, quello festeggiato nella residenza protetta di Collerolletta, a Terni: Felice Amadei e Alba Taddei, 99 anni lui e 98 lei, hanno infatti celebrato il loro 79/o anniversario di matrimonio. Entrambi sopravvissuti al virus, dal quale sono recentemente guariti (lui è stato anche ricoverato in ospedale), hanno saputo reagire alla malattia e, direttamente dai loro letti, hanno preso parte ad una funzione religiosa celebrata - a distanza, con l'altare collocato fuori dalla loro stanza - da don Luca Andreani, parroco della vicina chiesa di Santa Maria del Rivo.

A causa delle restrizioni anti-contagio i parenti di Felice e Alba non hanno potuto essere presenti ai festeggiamenti come negli anni passati, ma alla coppia non è mancato l'affetto degli altri ospiti e del personale della struttura. Oltre alla preghiera - raccontano i presenti - ha trovato spazio anche un po' di musica, con la 'sposa' che non si è sottratta ad intonare la canzone "O surdato 'nnammurato'.

"Mi vuoi ancora bene?" la domanda che ha rivolto più volte al marito, tenuto ancora per mano - stavolta da un letto all'altro - come quel 14 febbraio 1942, giorno del loro matrimonio.

"Con semplicità, con tanto amore e grazie a don Luca - dice Sandro Corsi, presidente di Salus Umbria Terni, che gestisce la residenza - anche quest'anno abbiamo celebrato un evento meraviglioso e straordinario. Felicetto e Alba sono un segno di speranza per tutti". (ANSA).