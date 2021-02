Rettore, Università Studi vuole guardare a futuro

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - L'incontro con il ministro della Salute Roberto Speranza, a Perugia, per fare il punto sull'emergenza sanitaria in Umbria, è stata anche occasione, da parte dell'Università degli Studi per segnalare le iniziative "di prospettiva per il futuro". A Palazzo Donini, insieme alla presidente della Regione Donatella Tesei, tra gli altri c'era anche il rettore Maurizio Oliviero che ha così messo al centro del suo intervento la medicina 4.0, l'importanza del ruolo degli specializzandi e tirocinanti e la valorizzazione della capacità espressa dai laboratori di microbiologia nell'individuazione, per primi in Italia, delle varianti Covid.

"L'incontro con il ministro - ha detto il rettore - ci ha dato una grande opportunità: quella di parlare di futuro, perché è esattamente in questa direzione che l'Ateneo vuole guardare, specialmente in questo periodo non certo facile e a soli due giorni dall'apertura delle celebrazioni per i 700 anni di Medicina dell'Università degli Studi di Perugia". E futuro, per Oliviero, significa "investimento nei giovani medici e specializzandi, significa terapia di tipo Car-T in Umbria, significa telemedicina e medicina 4.0". "Occorre, non solo in Umbria ma in generale - ha sostenuto -, un cambio di paradigma che coinvolga ricerca e assistenza medica. Progetti innovativi, alcuni dei quali stiamo già realizzando".

Il rettore infine ha ringraziato Speranza per l'ascolto e la presidente Tesei, "con cui la comunità accademica sta quotidianamente collaborando per la gestione delle tante difficili situazioni legate all'emergenza pandemica in corso".

