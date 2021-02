Controlli carabinieri Nas in sedi guardie mediche Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - Nessuna irregolarità particolare è emersa in Umbria dai controlli dei carabinieri dei Nas presso le sedi di guardie mediche, nell'ambito di un'operazione che si è svolta in tutta Italia. Una quindicina le verifiche compiute nella regione.

I carabinieri del Nas hanno segnalato alle Usl quattro non conformità in ambito logistico e strutturale, in particolare per l'adeguatezza delle sedi. Non è stata formulata alcuna contestazione penale. (ANSA).