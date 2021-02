Bacchetta, Francesco Innamorati lascia un grande vuoto

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - "La scomparsa di Francesco Innamorati lascia un grande vuoto nella comunità umbra". Lo afferma - in una nota dell'ente, il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta."Stimatissimo avvocato, è stato - prosegue - uno dei simboli della resistenza al nazi-fascismo militando nelle fila dei partigiani con i quali si distinse in azioni in Umbria e in Emilia Romagna. Con lui se ne va, man mano, la generazione che ha permesso all'Italia di abbracciare i valori della democrazia passando a noi il testimone affinché le nuove generazioni, alle quali Innamorati mai si stancò di trasferire esperienze e valori, non cadano nella trappola dell'autoritarismo".

"In qualità di presidente della Provincia di Perugia e di sindaco di Città di Castello - ricorda - ho avuto in più occasioni la possibilità di promuovere iniziative che lui, in qualità di presidente dell'Anpi, ha infaticabilmente promosso".

"A noi - prosegue Bacchetta - quindi il compito di onorare la Sua memoria come simbolo di amore per l'Italia libera e democratica e di non permettere alla democrazia di esercitare il suo ruolo di tolleranza e civile coesistenza. Alla famiglia giungano le più sincere e sentite condoglianze". (ANSA).