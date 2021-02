ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria dati incoraggianti scuole

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - Sono dati in qualche modo incoraggianti, ma comunque da confermare nei prossimi giorni, quelli che emergono oggi per l'epidemia di Covid in Umbria.

Scende infatti a 94 il numero degli alunni positivi nelle scuole della regione, dove molti Comuni hanno interrotto le lezioni in presenza, su indicazione dell'Autorità sanitaria.

Emerge dai dati diffusi dalla Regione, aggiornati al 16 febbraio. Gli alunni positivi erano 135 il 12 febbraio scorso e 141 nel rilevamento precedente. Sono invece 33 le positività tra il personale (13 in meno). I cluster scendono da 37 a 22. Le classi in isolamento sono 61.

Resta intanto sostanzialmente stabile nell'ultimo giorno il quadro dei ricoverati Covid, 547, uno in meno di ieri, 84 dei quali (dato stabile per il secondo giorno consecutivo) in terapia intensiva. Registrati però altri 11 morti. I nuovi positivi sono 233, 89 i guariti, e 8.285 gli attualmente positivi, 133 in più di ieri. Analizzati 4.438 tamponi e 3.680 test antigenici. Con un tasso di positività del 2,8 sul totale (era il 3,9 lo stesso giorno di una settimana fa) e del 5,2 per cento sui soli molecolari (era il 7,4 martedì scorso).

Oggi in Umbria è arrivato anche il ministro della Sanità Roberto Speranza che ha incontrato la presidente della Regione Donatella Tesei. "Dobbiamo monitorare con grande attenzione quanto sta accadendo in Umbria - ha detto Speranza -, qui le varianti hanno condizionato la curva del contagio prima che altrove. Capire quanto sta avvenendo è importante per valutare l'impatto delle misure assunte. Il Governo è vicino alla comunità regionale". (ANSA).