Usl Umbria 1 somministra 744 dosi vaccino a ultraottantenni

(ANSA) - PERUGIA, 15 FEB - Sono 744 le dosi del vaccino anti Covid somministrate dall'Usl Umbria 1 nel primo giorno della campagna rivolta agli ultraottantenni nei vari punti vaccinali nel territorio. Lo stesso numero - annuncia l'azienda sanitaria - sarà somministrato tutti i giorni fino a venerdì prossimo per un totale di 3.720, mentre nella seconda settimana di vaccinazione (22-27 febbraio) si prevede di arrivare fino a circa 1.200 dosi al giorno da somministrare in tutte le strutture allestite nei distretti dell'azienda.

L'Usl sottolinea che la macchina organizzativa sta rispettando il programma previsto e punta ad incrementare le strutture dedicate alla somministrazione dei vaccini prevedendo l'allestimento e l'apertura nei prossimi giorni anche a Torgiano (presso palazzetto), a Ponte San Giovanni di Perugia (al Cva) e a Marsciano (presso il parco della frazione di Ammeto).

Nel distretto perugino il primo giorno di somministrazioni è proceduto in maniera snella e regolare.

"Abbiamo cominciato bene e con ordine - ha dichiarato il direttore del distretto, Barbara Blasi - ma rinnovo la raccomandazione di venire con i moduli del consenso e della anamnesi compilati e all'orario indicato, questo per consentirci di lavorare evitando sovrapposizioni, file ed assembramenti. Nel perugino vaccineremo in due settimane circa 2.000 persone, secondo un calendario che è già programmato per ciascun distretto. In questi giorni proseguiremo con questi numeri che poi amplieremo anche grazie all'apertura di altre strutture".

L'Usl ricorda infine che il modulo di consenso e la scheda anamnestica, debitamente compilati e scaricabili dal link https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/cosa-portare-gior no-della-prenotazione. Tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione e l'elenco dei punti vaccinali del territorio, invece, sono consultabili nel sito web dell'Usl Umbria 1 al link https://www.uslumbria1.it/notizie/vaccinazione-covid-per-gli-ult raottantenni. (ANSA).