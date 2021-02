Toniaccini, sindaci impegnati per arginare diffusione Covid

(ANSA) - PERUGIA, 15 FEB - "In questo momento di grande emergenza sanitaria per l'Umbria occorre agire in modo tempestivo e preventivo per arginare quanto più possibile la diffusione dell'infezione e le azioni di noi sindaci mirano esattamente a questo": a dirlo è il presidente facente funzioni di Anci Umbria, Michele Toniaccini, a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato.

"Stiamo tutelando la popolazione tutta - afferma Toniaccini -, dalla famiglia che è il nucleo centrale della nostra società, ai giovani senza i quali le nostre comunità non hanno futuro. Sono scelte difficili, con conseguenze su più livelli, ma sono scelte giuste e doverose. I bambini e gli adolescenti ora non sono più immuni al virus e ne sono colpiti in numero elevato e crescente, contagiando anche gli altri membri della famiglia. Dobbiamo evitare tutto ciò". (ANSA).