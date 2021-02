Gelo sull'Umbria, quasi dovunque temperature sotto zero

(ANSA) - PERUGIA, 15 FEB - Il gelo è calato sull'Umbria: nella notte il termometro è sceso sotto zero in tutto il territorio regionale. Da San Giustino a Narni, da Perugia a Terni.

Per l'ennesima volta è Cascia la città più fredda con -10,8 gradi, se si escludono i -11 che la stazione di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile ha registrato sulla vetta appenninica di Forca Canapine.

Restando sui Sibillini, il termometro ha toccato i -7,7 gradi a Castelluccio. Mentre a Norcia è sceso a -7,2.

I valori minimi nelle principali città dell'Umbria: Perugia -3,3; Terni -2; Foligno -3,7; Gubbio -3,6; Spoleto -3,3; Città di Castello -6,4; Assisi -3; Todi -2,8; Umbertide -6,2; Castiglione del Lago -5,2; Orvieto -2,7; Amelia -3,2; Narni -0,1; Calvi dell'Umbria -2,8; Città della Pieve -6,2. (ANSA).