"Costruttivo confronto" centrodestra con Tesei e Giunta

(ANSA) - PERUGIA, 15 FEB - "I rappresentanti del centrodestra umbro (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia) hanno avuto un costruttivo confronto oggi con la presidente Donatella Tesei e l'intera Giunta": lo hanno annunciato i coordinatori regionali Virginio Caparvi, Lega, Franco Zaffini, Fratelli d'Italia, e Andrea Romizi, Forza Italia. "Un incontro che si è incentrato - spiegano in una nota congiunta - sia sul merito dei principali temi regionali, sui quali saranno programmati nuovi appuntamenti dedicati, sia sulla necessaria condivisione da perseguire, alla vigilia di scelte programmatiche strategiche per l'Umbria e alla luce dell'emergenza pandemica che la Regione sta affrontando in mezzo a mille difficoltà in buona parte ereditate, con grande attenzione, a partire dall'assessorato alla Sanità guidato da Luca Coletto".

"Se da un lato infatti la pandemia ha condizionato gran parte delle scelte già poco dopo l'insediamento - affermano i coordinatori dei partiti di maggioranza -, dall'altro non perdiamo di vista l'obiettivo unitario di affrontare e risolvere le carenze storiche dell'Umbria mai affrontate se non addirittura determinate da chi oggi si erige a detentore della verità. Tutti i partiti di maggioranza hanno rinnovato il più convinto sostegno alla presidente Tesei e al suo costante impegno per superare la complessa situazione attuale e per concretizzare una visione, condivisa dall'intero centrodestra, di vera rinascita della nostra Umbria". (ANSA).