ANSA-IL-PUNTO/ COVID: partita vaccinazione over 80 umbri

(ANSA) - PERUGIA, 15 FEB - Partita in Umbria la campagna di vaccinazione contro il Covid per gli ultraottantenni. Operazioni che si sono svolte regolarmente dovunque.

Sono state 744 le dosi di vaccino somministrate dall'Usl Umbria 1 nei vari punti vaccinali nel territorio. Lo stesso numero - annuncia l'azienda sanitaria - sarà somministrato tutti i giorni fino a venerdì prossimo per un totale di 3.720, mentre nella seconda settimana di vaccinazione (22-27 febbraio) si prevede di arrivare fino a circa 1.200 dosi al giorno da somministrare in tutte le strutture allestite nei distretti dell'azienda.

A Terni, negli ambulatori di via Bramante, sono tre i team sanitari del distretto al lavoro, 198 gli assistiti complessivamente in elenco. Sia ad Orvieto che a Narni sono invece 84 i vaccini somministrati oggi. Stessa cifra anche a Spoleto. File ordinate e nessuna attesa, infine, per le 108 vaccinazioni in programma nella struttura ospedaliera di Foligno.

Per quanto riguarda i dati giornalieri dei contagi calo, seppure lieve ma che non veniva registrato da giorni, degli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 8.152, 14 in meno di ieri. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 109 nuovi positivi, 41.068 dall'inizio della pandemia, 116 guariti, 32.005, e sette morti, 911. Sono stati analizzati 731 tamponi e 501 test antigenici. Con un tasso di positività dell'8,8 per cento sul totale (come lunedì scorso) e del 14,9 sui soli molecolari (25,1 sette giorni fa). Non si arresta invece la crescita dei ricoverati, oggi 548, 13 in più di ieri, 84 dei quali (dato invariato) in terapia intensiva. (ANSA).