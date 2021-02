Su scuole Anci predisporrà una ordinanza standard per i Comuni

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - Anci Umbria è pronta a predisporre una ordinanza base per tutti i Comuni coinvolti nella zona rossa, contenente concetti uniformi ed elementi tecnici sanitari e giuridici, su cui, poi, ciascun Comune, nella pienezza della propria autonomia, potrà muoversi. Nel frattempo, Anci Umbria chiederà alla sanità umbra e alla Regione Umbria un documento che attesti la gravità della situazione, una relazione epidemiologica sull'attuale situazione Covid, a supporto di eventuali decisioni dei sindaci. E' quanto emerso dalla riunione, convocata da Anci Umbria, per un confronto tra i sindaci, a seguito della sentenza del Tar dell'Umbria che ha, di fatto, annullato l'ordinanza regionale di chiusura di nidi e infanzia. Alla riunione - riferisce l'Anci - ha preso parte l'avvocato Giuseppe Caforio che ha fornito indicazioni utili ai sindaci sulla vicenda, evidenziando la necessità di "porre nell'ordinanza dei sindaci motivazioni forti e inconfutabili".

La riunione, infatti, è stata indetta per un confronto e per dare garanzie a tutti i sindaci per una migliore valutazione della sentenza del Tar.