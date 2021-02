Si separano strade di Sir Perugia Volley e Atanasijevic

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - Si interrompe dopo otto stagioni il rapporto fra la Sir Perugia Volley e il campione serbo Aleksandar Atanasijevic. Dopo l'anticipazione, via Instagram, fatta sabato dall'agenzia Volleyball Forever, una nota della società di oggi ufficializza la notizia.

L'opposto bianconero spiega che "dopo otto anni fantastici ho pensato che era giunto il momento di provare nuove sfide a livello personale e, di comune accordo con la società, abbiamo deciso di interrompere a fine stagione il nostro rapporto sportivo". Atanasijevic ha ringraziato società e città, sottolineando di rimanere concentrato "sull'importante finale di stagione".

La società del patron Gino Sirci lotta per conquistare scudetto e Champions League. Atanasijevic rimarrà in organico per la volata finale della stagione. L'ha confermato anche il presidente del club: "Ora siamo tutti focalizzati sul finale di stagione e siamo certi che Atanasijevic sarà determinante per le nostre fortune".

Sul rapporto con il giocatore, Sirci parla di "grandissima stima ed affetto". "Abbiamo constatato la sua volontà di voler intraprendere una nuova strada dal punto di vista sportivo a la abbiamo assecondata", ha aggiunto il patron. (ANSA).