Le decisioni dei Comuni sulle scuole d'infanzia

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - Sono in arrivo le decisioni dei sindaci dei comuni umbri in zona rossa, dopo che il Tar dell'Umbria ha sospeso la chiusura dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, per bambini fino a 36 mesi d'età, accogliendo un ricorso contro l'ordinanza della Regione del 6 febbraio scorso.

Fra gi altri, hanno al momento comunicato le loro decisioni il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, che già sabato sera ha firmato la proroga dell'ordinanza che sospende tutte le attività in presenza all'interno delle scuole fino al 21 febbraio.

Anche il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha disposto la chiusura fino al 21 febbraio di nidi e scuole dell'infanzia sull'intero territorio comunale.

A Marsciano il sindaco Francesca Mele ha disposto, fino al 21 febbraio, la sospensione dei servizi educativi in presenza dei nidi, sia pubblici che privati, e della scuola dell'infanzia, sia statale che paritaria. Al pari di quanto accade per le scuole elementari, medie e superiori.

A Città di Castello il sindaco, Luciano Bacchetta ha spiegato che "il Comune provvederà lunedi e martedì alla sanificazione dei locali relativi agli asili nido e scuole dell'infanzia in attesa del perfezionamento degli atti amministrativi necessari".

A Gubbio da domani riaprono materne e nidi, sia pubblici che privati. "La chiusura non appoggiata da evidenze epidemiologiche era quantomeno un azzardo", ha osservato il sindaco Stirati.

A Norcia i servizi per la fascia d'età 0-6 come l'asilo nido comunale Lo Scoiattolo e la scuola dell'infanzia, riapriranno mercoledì 17 febbraio (come da ordinanza firmata oggi dal sindaco Alemanno), fatta salva la possibilità che la Regione Umbria possa decidere di ricorrere al Consiglio di Stato nei confronti della sospensiva.

"Le strutture torneranno disponibili e fruibili dopo gli interventi di sanificazione che si effettueranno lunedì e martedì", ha spiegato l'assessore Giuseppina Perla.

Anche a Spoleto mercoledì 17 febbraio è prevista la riapertura di tutti i servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia (fino a 36 mesi) e di tutte le scuole d'infanzia statali e paritarie.

È quanto ha disposto il Sindaco Umberto de Augustinis. Lunedì e martedì sanificazione in tutti i plessi.

A Perugia i servizi educativi per l'infanzia restano chiusi fino al 21 febbraio.(ANSA).