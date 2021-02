Giovedì prima fermata Frecciarossa a Terontola

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - Giovedì prossimo, 18 febbraio, il Frecciarossa che parte da Perugia alle 5,24, anche con i viaggiatori giunti pochi minuti prima da Foligno ed Assisi, si fermerà alle 5,54 a Terontola per ripartire esattamente alle 5,56. "Due minuti molto importanti - afferma l'assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche - che segnano la differenza rispetto ai tre anni di inutili richieste in una battaglia che da sei mesi ha visto impegnata la giunta Tesei, con alcuni parlamentari e consiglieri regionali di Umbria e Toscana che ci sono stati vicini e che ringrazio, a favore delle popolazioni del Trasimeno ma anche di quelle della Val di Chiana, con il Comune di Cortona, loro capofila".

Le prenotazioni on-line - riferisce la Regione Umbria - sono aperte per cui i viaggiatori interessati possono già acquistare i biglietti.

"Dedico questa piccola ma significativa vittoria - afferma l'assessore - a tutti coloro che in questi mesi hanno seguito il mio impegno, fra mille difficoltà dovute alla pandemia che ha ritardato di circa sei mesi il risultato, già di fatto conseguito da tempo. In una fase in cui l'Umbria è impegnata sul fronte sanitario, rappresenta un segnale concreto di speranza che guarda oltre le difficoltà del presente". (ANSA).