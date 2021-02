Covid: "genitori pronti a impugnare ordinanze su scuole"

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - Il Comitato "A scuola" ha riferito che "qualora i Comuni non si adattassero al decreto del Tar" in merito alla riapertura delle scuole d'infanzia da lunedì 15 febbraio, "i genitori interessati sarebbero pronti ad impugnare eventuali ordinanze sindacali".

"Apprendiamo che alcuni sindaci dei Comuni umbri della Zona rossa - si legge in una nota del comitato, a firma di Francesca Leone e Martina Leonardi - starebbero valutando la possibilità di emanare ordinanze di chiusura dei servizi socio-educativi 0-6 anni, con decorrenza da domani, nonostante il presidente del Tar Umbria Raffaele Potenza ieri abbia decretato la riapertura immediata degli asili nido e scuole dell'infanzia pubblici e paritari. Siamo inoltre a conoscenza che da ieri si stanno susseguendo numerose riunioni tra i sindaci dei Comuni indette dall'Anci". (ANSA).