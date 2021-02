Umbro in bici su strada più a nord del mondo scherza,qui è caldo

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - "In questi ultimi giorni è arrivata un'ondata di caldo, credo dall'Alaska, e le temperature sono passate da una media di -50°C a una media di -30°C. Sembra di essere alle Maldive". Mentre l'Umbria e l'Italia sono nella morsa del gelo e della neve proveniente dalla Siberia, la provincia russa è invece attraversata da un improvviso fenomeno di 'calore', stando a quanto racconta, con ironia, Lorenzo Barone, il ventitreenne di San Gemini da pochi giorni impegnato in un viaggio in bici in solitaria lungo la strada più a nord del mondo.

Partito lunedì scorso dalla città di Yakutsk, ha percorso finora oltre 200 chilometri senza particolari difficoltà. L'ondata di caldo, spiega Barone all'ANSA, "è iniziata il 10 febbraio e dovrebbe finire lunedì, poi le temperature sembrano crollare di nuovo". "Ma fino alla settimana scorsa, così mi hanno confermato - continua - l'inverno è stato il più freddo degli ultimi 35 anni. Per due mesi le temperature sono state quasi sempre sotto i 50°C, con punte di -60°C. E' da novembre che non si toccavano le temperature attuali". Quelle di questi ultimi giorni, di circa 15°C sopra la media stagionale, permettono al giovane ciclista umbro di essere più rapido e di coprire distanze più lunghe. "Vivere e pedalare a -30° non è estremo - racconta dai social - chiunque con un minimo di allenamento potrebbe farlo".

