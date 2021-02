San Valentino, l'amore vince sulla pandemia a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - L'amore vince sulla pandemia a Terni, dove questo pomeriggio una ventina di coppie pronte a sposarsi entro il 2021 hanno rinnovato la loro promessa nella basilica di San Valentino, patrono della città e degli innamorati.

La tradizionale celebrazione, che ogni anno richiama fidanzati da tutta Italia, a causa delle restrizioni anti-Covid quest'anno ha visto protagoniste soltanto coppie del territorio, anche se non sono mancate quelle in collegamento via social dalle proprie parrocchie di Trieste, dalle province di Aosta e di Frosinone e una anche dalla Gran Bretagna. Accanto a chi aveva già in programma il proprio "sì" lo scorso anno e ha dovuto rimandare, molte coppie hanno invece scelto convintamente il 2021, magari per suggellare un amore nato o rafforzato proprio dalla pandemia.

"E' un anno che siamo insieme, il Covid ci ha unito" hanno spiegato ad esempio Luca e Valeria. "Un po' di timore c'è, ma speriamo che per l'estate l'emergenza sia finita" l'opinione di Paola e Simone. "L'importante è sposarsi - ha detto un'altra coppia ternana - il resto è solo un contorno". (ANSA).