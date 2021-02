Pronta sede Usl via Bramante a Terni per vaccinazioni

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - Ultimo sopralluogo nell'area della sede centrale dell'Usl Umbria 2 di via Bramante, a Terni, destinata da lunedì ad ospitare il punto vaccinale allestito per la campagna di vaccinazione anti-Covid rivolta ai cittadini over 80. Tutto pronto per l'avvio delle procedure, secondo quanto accertato dal direttore del distretto ternano, Stefano Federici, dai coordinatori infermieristici Paola Calcagno e Paolo Sgrigna, dai responsabili dell'area tecnica del servizio patrimonio, della logistica, della comunicazione istituzionale.

Previsti un parcheggio riservato nell'area della ex dogana e un ingresso dedicato nella scala E. Al primo piano - spiega una nota dell'azienda sanitaria - sono stati allestiti un percorso dedicato, una capiente sala di attesa con posti a sedere ben distanziati, un punto di accettazione e tre ambulatori dove il team vaccinale della Usl Umbria 2 effettuerà la vaccinazione con dosi Pfizer partendo, come previsto dalla Regione Umbria, dai cittadini classe 1940 e gennaio 1941.

Per lunedì, dalle 8,30 alle 14 è prevista la vaccinazione di 198 persone, altrettante dosi verranno somministrate il giorno successivo. L'Usl invita i cittadini chiamati alla vaccinazione a rispettare gli orari programmati. (ANSA).