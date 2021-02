Per premier Draghi 'vescovo' presidente Cei

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 13 FEB - Se, come sembra, il presidente del Consiglio Mario Draghi deciderà di trascorrere sempre più tempo nella casa di famiglia a Città della Pieve avrà come vescovo 'di riferimento' il cardinale Gualtiero Bassetti. Che è presidente della Cei ma guida anche la diocesi che unisce Perugia e, appunto, Città della Pieve.

Una condivisione sancita nel 1986. L'archidiocesi si estende su un territorio di circa 1.900 chilometri quadrati con 155 parrocchie.

Nonostante l'impegno alla guida della Cei, il cardinale Bassetti ha sempre dedicato molto tempo al suo impegno di vescovo (insieme al vicario mons. Marco Salvi). Ministero per il quale ha scelto il motto "In charitate fundati". (ANSA).