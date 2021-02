Legali notificano a Regione Umbria ordinanza Tar

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - E' stata già notificata dai legali della ricorrente, gli avvocati Alessandra Bircolotti ed Ermes Farinazzo, alla Regione Umbria l'ordinanza del Tar che sospende la chiusura delle scuole per l'infanzia nelle zone rosse della provincia di Perugia e in alcuni comuni di quella di Terni.

L'amministrazione regionale ha quindi trasmesso la sospensiva all'Anci e ai Comuni.

"Se le scuole indicate dal Tar non dovessero riaprire i genitori potrebbero avanzare richiesta di risarcimento ma anche configurarsi l'omissione di atti d'ufficio" ha detto all'ANSA l'avvocato Farinazzo. "L'ordinanza riguarda un solo genitore ricorrente - ha aggiunto - ma ha effetto collettivo. Quello che abbiamo lamentato con il nostro atto al Tribunale amministrativo regionale è la carenza di motivazione riguardo alla sospensione dei servizi per l'infanzia. A nostro avviso manca uno studio che dimostri un'alta presenza di positivi al Covid in tale ambito e una maggiore circolazione del virus. Non ci sono studi - ha concluso l'avvocato Farinazzo - per dimostrare che questi sono i focolai". (ANSA).