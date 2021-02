In Umbria superati 8 mila attualmente positivi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - Superano quota 8 mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 8.082, 204 più di ieri secondo i dati sul portale della Regione.

Sono infatti 346 i nuovi positivi accertati nell'ultimo giorno, 132 i guariti e altri dieci i morti, ora 894.

Analizzati nell'ultimo giorno 4.607 tamponi e 3.822 test antigenici. Con un tasso di positività totale del 4,1 per cento (6.25) e del 7,5 per cento sui molecolari (ieri 12,2).

Continuano a crescere i ricoverati in ospedale, 531, otto in più di ieri, 83 dei quali (uno in meno) in terapia intensiva.

(ANSA).