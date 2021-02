Fiamme in appartamento, donna salvata dai vigili del fuoco

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - Un'anziana è stata salvata dai vigili del fuoco da un incendio che nel pomeriggio di oggi ha coinvolto il proprio appartamento in via degli Olmi, nel quartiere di Ciconia, ad Orvieto.

La donna, di 87 anni, è stata affidata alle cure del 118 e, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Non ancora note le cause delle fiamme, divampate in un'abitazione posta al quinto piano di un palazzo. (ANSA).