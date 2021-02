ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Tar 'riapre' scuole infanzia Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - Nel giorno in cui l'Umbria supera la soglia di 8 mila attualmente positivi al Covid, il Tar sospende l'ordinanza della Regione con la quale è stata fermata, nelle zone rosse, l'attività dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (fino a 36 mesi d'età) e delle relative scuole per questa fascia d'età. Lo fa accogliendo il ricorso presentato da un genitore, con un provvedimento valido però in questo ambito per tutti.

Dai dati giornalieri della pandemia è emerso che gli attualmente positivi in Umbria, oggi sono 8.082, 204 più di ieri. Legati a 346 nuovi positivi accertati nell'ultimo giorno, 132 guariti e altri dieci i morti, ora 894. Analizzati nell'ultimo giorno 4.607 tamponi e 3.822 test antigenici. Con un tasso di positività totale del 4,1 per cento (6.25) e del 7,5 per cento sui molecolari (ieri 12,2). Continuano a crescere i ricoverati in ospedale, 531, otto in più di ieri, 83 dei quali (uno in meno) in terapia intensiva.

Il Tar dell'Umbria, come detto, ha intanto sospeso la chiusura dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, per bambini fino a 36 mesi d'età, e delle relative scuole, statali e paritarie, nella provincia di Perugia e nei comuni di quella di Terni dichiarati zona rossa per l'emergenza Covid. Ha infatti accolto il ricorso presentato da uno dei genitori contro l'ordinanza della Regione del 6 febbraio. Secondo i giudici il provvedimento impugnato "reca un pregiudizio evidente nei confronti della ricorrente e del minore rappresentato poiché nel sistema normativo statale si rintraccia la prescrizione che anche in zona rossa le scuole per l'infanzia restino aperte".

Il Tar ha invece respinto la parte del ricorso contro la stessa ordinanza della Regione per quanto riguarda l'istruzione primaria e secondaria (che deve svolgersi "esclusivamente con modalità a distanza"). "La gravità dell'incremento epidemiologico - è scritto tra l'altro nell'ordinanza - comporta la conferma dell'orientamento per cui, nel bilanciamento tra l'interesse alla salute pubblica e quello ad una formazione scolastica (che comunque può essere svolta temporaneamente a distanza), la prevalenza del primo". (ANSA).