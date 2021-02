Rubesco Lungarotti miglior rosso italiano 2021

(ANSA) - PERUGIA, 12 FEB - E' il Rubesco Riserva Vigna Monticchio 2016 di Lungarotti a guidare la classifica 2021 dei 100 migliori rossi italiani stilata dal mensile Gentleman.

Il vino di punta della cantina umbra è risultato il migliore vino rosso italiano - ex aequo con il Bolgheri Sassicaia 2017 di Tenuta San Guido - incrociando e sommando i punteggi delle sei guide italiane: Vini d'Italia (Gambero Rosso), I vini di Veronelli, Bibenda (Fondazione italiana sommelier), Vitae (Associazione italiana sommelier), Annuario dei migliori vini italiani (Luca Maroni) e la Guida essenziale ai vini d'Italia (Daniele Cernilli).

"Siamo felici di questo bellissimo traguardo - afferma in una nota Chiara Lungarotti, amministratore delegato dell'azienda di famiglia - che premia il nostro lavoro e quello di tutti i nostri collaboratori. Un riconoscimento che ci spinge a guardare con fiducia al futuro nella speranza che possa essere di buon auspicio per una ripartenza del nostro comparto e di tutto il nostro Paese." La prima vendemmia del Rubesco Riserva Vigna Monticchio (Torgiano Rosso Riserva Docg) risale al 1964 quando Giorgio Lungarotti, fondatore dell'azienda e pioniere della moderna enologia italiana, capì che dalla vigna Monticchio, sulle colline di Torgiano, grazie anche ad una perfetta esposizione, si ottenevano delle uve Sangiovese straordinarie.

Battezzato così da Maria Grazia Marchetti, moglie di Giorgio Lungarotti, il nome Rubesco deriva dal verbo latino rubescere, arrossire (di gioia) e sull'etichetta mostra un particolare della Fontana Maggiore di Perugia che raffigura la vendemmia.

Nominata da Wine Spectator-Operawine 2021 tra le 34 migliori cantine d'Italia che "producono vini di livello mondiale; sono leader nelle loro regioni; e testimoniano la diversità, il patrimonio e l'autenticità che sono i tratti distintivi del vino italiano", (cit. Wine Spectator), Lungarotti è un'azienda vinicola storica dell'Umbria, fondata a Torgiano da Giorgio Lungarotti e oggi guidata dalle figlie Chiara e Teresa, coadiuvate dalla madre Maria Grazia e dai nipoti Francesco e Gemma. Oggi conta in tutto 250 ettari di vigneti, dislocati tra la Tenuta di Torgiano e quella di Montefalco. (ANSA).