Aumentano ricoveri per Covid e tasso di positività in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 FEB - Continua a crescere il numero dei ricoverati per Covid in Umbria: oggi sono 523, tre più di ieri, dei quali 84 (quattro in più) in terapia intensiva.

Mentre nelle ultime 24 ore - secondo i dati della Regione aggiornati al 12 febbraio - sono stati accertati 494 nuovi casi di positività (più 36 per cento).

I tamponi analizzati nell'ultimo giorno sono stati 4.047 (639.681 in tutto) e 3.846 i test antigenici (77.012), con un tasso di positività complessivo che sale a 6,25% (ieri 4,2) e al 12,2 rispetto ai soli tamponi molecolari (ieri 7,7).

Gli attualmente positivi sono 7.878.

Nelle ultime 24 ore sono morte altre 12 persone (884 in tutto dall'inizio della pandemia). I guariti sono invece 157 (31.559).

