ANSA-IL-PUNTO/COVID: l'Umbria resta arancione

(ANSA) - PERUGIA, 12 FEB - L'Umbria resta arancione: il governo ha deciso di confermare le misure anti-Covid attualmente in atto, quindi con l'ampia "sottozona" in fascia rossa stabilita dalla Regione, che comprende tutta la provincia di Perugia e sei comuni di quella di Terni.

Per l'Istituto superiore di sanità l'Umbria ha un livello di rischio alto e nella settimana di monitoraggio Covid in Italia, in base alla bozza Iss-Ministero Salute, l'incidenza settimanale è di 283,28 per 100.000 abitanti.

Intanto continua a crescere il numero dei ricoverati: oggi sono 523, tre più di ieri, dei quali 84 (quattro in più) in terapia intensiva. Mentre nelle ultime 24 ore - secondo i dati della Regione aggiornati al 12 febbraio - sono stati accertati 494 nuovi casi di positività (più 36 per cento). I tamponi analizzati nell'ultimo giorno sono stati 4.047 e 3.846 i test antigenici, con un tasso di positività complessivo che sale a 6,25% (ieri 4,2) e al 12,2 rispetto ai soli tamponi molecolari (ieri 7,7). Gli attualmente positivi sono 7.878. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 12 persone. I guariti sono invece 157.

La Regione, nella seduta di giunta di oggi ha deciso di destinare 3 milioni di euro per finanziare un bonus baby sitter, "nella consapevolezza delle difficoltà che le famiglie stanno affrontando a causa della diffusione del virus - ha spiegato la presidente Donatella Tesei - e delle necessarie conseguenti misure restrittive, oltre ad una continua interlocuzione con il Governo nazionale che dovrà fare la sua parte su questo tema con 10 milioni di euro di fondo dedicato come già da noi richiesto".

(ANSA).