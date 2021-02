Verso conclusione indagine esame Suarez

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - E' ormai alle battute finali l'indagine della procura di Perugia, che coordina gli accertamenti della guardia di finanza, sull'esame "farsa" per la conoscenza dell'italiano sostenuto dal calciatore Luis Suarez all'Università per Stranieri del capoluogo umbro. E' quanto apprende l'ANSA dopo il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è stato ascoltato come persona informata sui fatti.

Una deposizione raccolta dai magistrati circa due settimane fa in una caserma delle fiamme gialle. Agnelli sarebbe stato sentito in particolare sulle fasi che avevano portato la società piemontese a ipotizzare l'acquisto di Suarez e poi a rinunciare all'allora attaccante del Barcellona. Il presidente avrebbe tra l'altro rivendicato l'autonomia dell'area tecnica nelle scelte di mercato.

Nessuna contestazione è stata comunque fatta ad Andrea Agnelli in relazione all'esame sostenuto da Suarez a Perugia.

L'indagine condotta dai magistrati guidati dal procuratore Raffaele Cantone sembra ormai prossima alla conclusione. Non è escluso che entro la fine del mese i pubblici ministeri possano inviare agli indagati gli avvisi di conclusione indagine, ipotesi che appare come la più probabile, o formulare per loro richiesta di archiviazione per i reati finora ipotizzati.

(ANSA).