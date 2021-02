Ubriaca,minaccia il marito e lo caccia di casa insieme al figlio

(ANSA) - FABRO (TERNI), 11 FEB - Con un coltello in pugno, e in stato di ebbrezza, ha minacciato di morte il marito, costringendolo ad uscire di casa insieme al loro figlio minorenne: è per questo che una trentanovenne di Fabro è stata denunciata dai carabinieri della locale stazione per maltrattamenti contro familiari e conviventi e minaccia aggravata.

La donna deve rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale. A rivolgersi ai militari è stato l'uomo. Sul posto, oltre all'Arma, è giunto anche il personale del 118 per il trattamento della donna. Il coltello è stato sottoposto a sequestro. (ANSA).