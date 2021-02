Tornano a salire ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - Nuovo aumento dei ricoverati Covid in Umbria, oggi 520, 14 in più di ieri, 80 dei quali (dato invariato) in terapia intensiva.

Secondo i dati sul sito della Regione, i nuovi positivi sono 363 (meno 13 per cento rispetto a ieri), i guariti 198 e nove i morti, 872. Gli attualmente positivi sono 7.553, 156 in più.

I tamponi analizzati sono stati 4.702 e 3.915 test antigenici, 8.617 in totale. Con un tasso di positività totale del 4,2 per cento (ieri 4,5) e del 7,7 (ieri 8,8) per cento sui soli molecolari. (ANSA).