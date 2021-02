Per la prima volta due soli interpreti per "Folk Songs" Britten

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 11 FEB - L'intero ciclo delle celebri "Folk Songs" per voce e pianoforte di Benjamin Britten (1913-1976) per la prima volta viene inciso affidandosi a due soli interpreti. Insieme al tenore inglese Mark Milhofer, interprete di riferimento dell'opera di Britten, protagonista è anche il pianista umbro Marco Scolastra. Se in altre occasioni, infatti, la registrazione ha coinvolto più cantanti o pianisti, l'etichetta discografica Brilliant Classics ha scelto per questa nuova incisione due soli musicisti che in un lavoro lungo, di ricerca e di studio, hanno approfondito, dando una continuità interpretativa, la scrittura musicale delle Songs del compositore inglese.

Registrati nell'arco di un anno fra il 2019 e il 2020, presso il Teatro Clitunno di Trevi, piccolo gioiello umbro di teatro all'italiana, i due Cd comprendono le 47 Songs dei cinque volumi pubblicati nell'arco di più di trent'anni (dal 1943 al 1976) e altre singole Songs per voce e pianoforte mai raccolte in un volume, ma comunque entrate nel repertorio della celebre raccolta di Britten.

Questa volta ne sono protagonisti due musicisti di prim'ordine: Milhofer è fra i tenori inglesi più applauditi nei principali teatri lirici del mondo e del repertorio di Britten è fra i massimi conoscitori e interpreti. Scolastra è raffinato pianista, sia come solista, sia in formazioni da camera, con progetti originali che l'hanno visto a fianco di attori e cantanti di prestigio. Attualmente è anche direttore artistico degli Amici della Musica di Foligno.

Il lavoro discografico è disponibile da domani sulle principali piattaforme musicali on line, acquistabile in internet e nei negozi di dischi.