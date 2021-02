Covid, Pd Umbria si riunisce con iscritti e amministratori

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - "La comunità regionale merita di meglio, merita rispetto. Il Pd, insieme alle forze di minoranza, è pronto a fare la sua parte. Per questo torniamo a riunire dopo anni la nostra comunità, fatto politico rilevante, e abbiamo voluto promuovere un confronto largo con iscritti e amministratori sui temi e sulle idee per l'emergenza e per il dopo emergenza". E' quanto annunciano il commissario regionale Enrico Rossi e i candidati alla segreteria regionale Alessandro Torrini, Francesco De Rebotti, Tommaso Bori e Massimiliano Presciutti.

L'appuntamento è per venerdì 12, sulla piattaforma Zoom. Sono invitati i segretari, i sindaci e i capigruppo, i consiglieri provinciali e i consiglieri regionali, oltre ai componenti dell'assemblea nazionale e delle commissioni congressuali.

"Porteremo le nostre proposte - continuano gli esponenti Pd - e ascolteremo quelle che arrivano dal territorio, dove l'impatto della pandemia sta lasciando segni evidenti e drammatici. Siamo convinti che prima di tutto servano unità d'intenti e condivisione, apertura e contaminazione".

Il commissario Rossi e i candidati alla segreteria regionale osservano che "oltre alle difficoltà già note, questa maggioranza si dimostra disorientata e litigiosa" e "rimane sorda al grido d'allarme, ma soprattutto alle proposte, che le opposizioni - e non solo - offrono con l'obiettivo di salvare l'Umbria". (ANSA).