Card. Bassetti, Covid morbo che porta solitudine

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - "L'infezione da Sars-Cov-2 non è soltanto una malattia. È un morbo che precipita la persona in uno stato di totale debolezza e di solitudine": così il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, cardinale Gualtiero Bassetti, in un messaggio per la Giornata mondiale del malato. In occasione della quale la messa per operatori sanitari nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia del capoluogo umbro è stata rinviata per l'epidemia "che proprio in questi giorni - ha scritto il porporato in un messaggio - sta affliggendo con particolare intensità la città di Perugia e la sua provincia".

"Desidero comunque raggiungere - ha annunciato Bassetti - malati, medici, religiosi, assistenti e volontari con questa breve lettera. Più che un gesto pastorale, un moto del cuore, che vuole significare la mia partecipazione alle sofferenze di tanti fratelli e sorelle e al lutto di tante famiglie".

"In ognuno di noi - ha sottolineato ancora il presidente della Cei - c'è paura e sgomento; ci sentiamo impotenti dinanzi a un nemico così subdolo, imprevedibile e mutevole come il virus Covid-19. L'ospedale di Santa Maria della Misericordia è occupato al massimo delle sue capacità. Centinaia sono i ricoverati, decine dei quali in terapia intensiva. E ogni giorno tanti sono i morti. Medici e operatori sanitari sono messi duramente alla prova. Essi vengono chiamati anche ad uno sforzo supplementare di assistenza, dal momento che l'ospedale è chiuso alle visite di parenti, badanti e volontari".

Parlando quindi della debolezza e della solitudine legate al Covid, il presidente della Cei ha spiegato di pensare "soprattutto agli anziani, che sentono in maniera più acuta l'isolamento e la precarietà". "L'opera dei medici in questo caso - ha concluso il card. Bassetti - non è soltanto quella di curare, assicurando terapie appropriate, ma anche di segnare una presenza, un punto di riferimento e di speranza". (ANSA).