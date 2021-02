Assessore Sanità Umbria, mancano vaccini Covid

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - "Ci sono pochi vaccini contro il Covid": è l'allarme lanciato dall'assessore alla Sanità della Regione Umbria Luca Coletto. "Abbiamo circa 9 mila dosi Pfizer per 80 mila anziani ultraottantenni", ha detto nella conferenza stampa settimanale di aggiornamento sulla pandemia.

"C'è - ha sottolineato Coletto - un'enorme difficoltà. Pensare di recuperarli al di fuori di quella che è la gestione governativa, come stanno facendo altre regioni, potrebbe essere una soluzione. Vediamo quello che il mercato ci offre perché effettivamente il problema maggiore in una pandemia è di essere rapidi. Se il sistema attuale è inefficiente noi cercheremo di renderlo efficiente. Ma - ha concluso Coletto - mancano i vaccini". (ANSA).