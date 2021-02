ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, da assessore allarme vaccini

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - In Umbria sono disponibili attualmente "circa 9 mila dosi di vaccino Pfizer per 80 mila anziani ultraottantenni". A denunciarlo è stato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto nella conferenza stampa settimanale di aggiornamento sulla pandemia. "Ci sono pochi vaccini contro il Covid" ha detto.

"C'è - ha sottolineato Coletto - un'enorme difficoltà. Pensare di recuperare i vaccini al di fuori di quella che è la gestione governativa, come stanno facendo altre regioni, potrebbe essere una soluzione. Vediamo quello che il mercato ci offre perché effettivamente il problema maggiore in una pandemia è di essere rapidi. Se il sistema attuale è inefficiente noi cercheremo di renderlo efficiente. Ma - ha concluso Coletto - mancano i vaccini". Nel corso dell'incontro è stato spiegato che finora "non sono arrivate risposte" sulle 50 mila dosi aggiuntive chieste dalla Regione al commissario Domenico Arcuri.

Sul fronte epidemiologico, gli esperti hanno rilevato che continua a crescere, ormai dal 25 dicembre, la curva dei contagi. E lo fa con un andamento "lineare e ciclico". L'indice Rt calcolato sugli ultimi 14 giorni è stato indicato in 1.07 (con un intervallo 0,92-1,22). Tra i dati emersi la salita dei casi nei giovani in età scolastica.

Dai dati giornalieri emerge intanto un nuovo aumento dei ricoverati Covid in Umbria, oggi 520, 14 in più di ieri, 80 dei quali (dato invariato) in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 363 (meno 13 per cento rispetto a ieri), i guariti 198 e nove i morti, 872. Gli attualmente positivi sono 7.553, 156 in più. I tamponi analizzati sono stati 4.702 e 3.915 test antigenici, 8.617 in totale. Con un tasso di positività totale del 4,2 per cento (ieri 4,5) e del 7,7 (ieri 8,8) per cento sui soli molecolari. (ANSA).