Un arresto e una denuncia dopo inseguimento su Autosole

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 10 FEB - "Spettacolare" inseguimento, nel pomeriggio sul tratto umbro dell'A1, al termine del quale gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Orvieto sono riusciti a bloccati due uomini in fuga, sospettati di numerosi furti compiuti nel senese. Il conducente, un trentanovenne è stato arrestato, mentre il complice è stato denunciato.

Nell'auto sono stati rinvenuti numerosi attrezzi da cantiere, per un valore di circa 15 mila euro, attrezzature professionali probabilmente trafugate proprio in provincia di Siena, i cui proprietari sono in corso di identificazione.

In base a quanto riferiscono gli investigatori, il mezzo, una Volkswagen Polo, già ricercata da tutte le forze dell'ordine, è stata individuata da una pattuglia della polstrada. Il guidatore, alla vista dei poliziotti ha accelerato e ne è scaturito un lungo inseguimento a forte velocità, fino a quando la corsa dell'auto è stata rallentata da una seconda pattuglia.

Dopo una prima apparente desistenza, il conducente, non appena gli agenti sono scesi dall'auto, ha ripreso la marcia tentando - in base a quanto si è appreso - d'investire uno dei poliziotti.

L'auto ha quindi continuato la sua fuga ancora per alcuni chilometri, fino a quando si è trovata imbottigliata in un cantiere. A quel punto il trentanovenne si è immesso nell'area recintata dei lavori in corso, rischiando così di investire anche degli operai. Ad Attigliano la Polo è stata infine fermata dalla Polstrada, che gli ha sbarrato ogni via di fuga, impedendo al conducente di fare in extremis inversione di marcia. I due a bordo hanno provato a fuggire a piedi, ma sono stati bloccati dagli agenti. (ANSA).