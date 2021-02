Torna a scendere numero ricoverati Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 10 FEB - Dopo giorni di aumento continuo scendono, seppure di poco, i ricoverati Covid in Umbria, oggi 506, sette in meno di ieri, 80 dei quali in terapia intensiva (uno in più). Emerge dal sito della Regione.

Registrati nell'ultimo giorno 415 nuovi positivi, 179 guariti, e 12 morti, 863. Gli attualmente positivi sono 224 più di ieri, ora 7.397.

Analizzati 4.699 tamponi e 4.365 test antigenici per un totale di 9.064. Il tasso di positività totale è del 4,5 per cento (ieri 3,9) e del 8,8 per cento sui soli molecolari (ieri 7,4 per cento) (ANSA).