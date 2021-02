Sui social Festa della promessa per San Valentino

(ANSA) - TERNI, 10 FEB - Trenta coppie di Terni 'in presenza', altre collegate a distanza sui social, anche dall'estero: formula ridotta e nuova, ma sempre all'insegna dell'amore, per la festa della promessa 2021, uno dei momenti più significativi delle celebrazioni religiose in onore di san Valentino, patrono della città e degli innamorati.

La tradizionale cerimonia si terrà sabato alle 17,30 nella basilica dedicata al santo, a presiederla sarà il vicario generale della diocesi, monsignor Salvatore Ferdinandi.

Le coppie ternane che rinnoveranno la loro promessa d'amore davanti all'urna con le reliquie del patrono, in attesa di pronunciare entro l'anno il fatidico 'sì', saranno in rappresentanza di molte altre di tutta Italia. La celebrazione potrà essere comunque seguita e vissuta a distanza dai fidanzati che hanno dato la loro adesione e che si collegheranno da alcune parrocchie di Frosinone e della Valle d'Aosta o da casa. Come per una coppia italo-inglese che vive a Londra, ai canali Facebook e Youtube della diocesi di Terni-Narni-Amelia e al canale Youtube della Basilica di San Valentino, che trasmetteranno in diretta streaming la celebrazione. (ANSA).