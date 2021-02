Rafforzate misure anti contagio Covid in uffici Procura Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 10 FEB - Rigorose misure di prevenzione del rischio di diffusione del contagio da Covid sono state adottate all'interno degli uffici della Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, dopo l'ordinanza con la quale è stata disposta la 'zona rossa' per la provincia.

In particolare, all'interno degli uffici, dove tra l'altro si sono accertati "più casi" di positività, è stato disposto l'obbligo di utilizzare mascherine FFP2 e "ulteriori necessari" presidi di sicurezza sempre e in ogni ambiente chiuso o aperto, provvedendo a sanificare con i detergenti le scrivanie, le maniglie e gli apparati utilizzati in comune.

Ribadito l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza e di non sostare nei corridoi e nelle parti comuni per evitare assembramenti.

Disposta, inoltre, la riduzione al minimo della presenza negli uffici, anche con la turnazione del personale e lo smart working, l'obbligo per le forze di polizia di utilizzare i canali digitali di trasmissione degli atti, salvo esigenze particolari, e la sospensione, fino al 21 febbraio, di tutte le attività di preparazione dei documenti e citazione testi dell'ufficio dibattimento per le udienze nella settimana dal 10 al 13 febbraio 2021.

Sospesi, fino al 21 febbraio, anche i servizi di sportello.

Nel provvedimento si ricorda agli avvocati che dovranno utilizzare i canali digitali del deposito atti penali ed eventualmente le Pec e si richiede ai cittadini che dovessero avere necessità indifferibili di proporre richieste o istanze di avanzarle con l'invio di una mail all'indirizzo procura.perugia@giustizia.it, con l'indicazione specifica delle ragioni. (ANSA).