Lega, con la Tesei massima trasparenza nelle nomine

(ANSA) - PERUGIA, 10 FEB - "La presidente Donatella Tesei, in totale autonomia, ha sempre assicurato la massima trasparenza nelle nomine, seguendo procedure e iter secondo legge e optando per curricula di alto livello": lo sottolinea l'on. Virginio Caparvi, segretario della Lega Umbria. "Cosa che non accadeva in passato - aggiunge - quando nelle partecipate venivano piazzati non solo appartenenti di partito, ma persone non sempre in grado di ricoprire il ruolo assegnato. Condizione che con il tempo ha posto spesso in essere gestioni non adeguate, oggi sotto gli occhi di tutti".

"Rispediamo al mittente - afferma ancora Caparvi in una nota - la strumentalizzazione della sinistra e ogni accusa da loro mossa. Al netto dell'eventuale appartenenza ad aree politiche, con la Tesei sono state nominate persone il cui curriculum è indiscutibile e di assoluto valore, in netta discontinuità con chi in passato sovente nominava persone non adatte al ruolo".

