Umbro ritenta viaggio in bici su strada più nord del mondo

(ANSA) - SAN GEMINI (TERNI), 09 FEB - Lorenzo Barone ci riprova: il ventitreenne di San Gemini, protagonista un anno fa di un viaggio in bici in solitaria nel polo del freddo siberiano, è ripartito ieri sulle due ruote alla volta della strada più a nord del mondo, sempre in Siberia.

Un'avventura già tentata a fine dicembre, ma interrotta allora a causa delle ripetute forature delle camere d'aria della bici, causate dalle basse temperature. "Ho percorso i primi 30 chilometri cercando solo di capire se tutto funziona perfettamente. La temperatura attorno ai -40°C è gradevole, nessun problema tecnico" ha scritto il giovane sui suoi profili social annunciando la ripartenza. Il suo obiettivo è percorrere oltre 2 mila 700 chilometri fino a Yuryung Khaya, per una durata stimata del viaggio di un paio di mesi. "Oggi è stata una giornata stupenda" ha aggiunto in merito alle sue prime ore in cammino.

Arrivato a Yakutsk, Barone è stato ospite di un conoscente, oltre che di una coppia che dallo scorso inverno segue le sue avventure su Instagram e lo ha individuato tramite la posizione del suo Gps. "Questi momenti sono il motivo per il quale faccio ciò che faccio - ha raccontato il ventitreenne -, non i soldi, non la fama, non dei fogli di carta con scritto 'world record' ma semplicemente per delle emozioni che le persone e la natura mi lasciano, questi sono i veri valori".

Ad attenderlo a casa, alla fine del viaggio, la moglie Aygul, sposata lo scorso 15 gennaio. (ANSA).