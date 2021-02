Umbria chiede ristori per attività in zone rosse

(ANSA) - PERUGIA, 09 FEB - "Ho scritto al Governo per chiedere ristori per le zone rosse dell'Umbria": lo ha annunciato la presidente della Regione Donatella Tesei parlando in Assemblea legislativa. "Ho chiesto anche la costituzione di un fondo speciale da dieci milioni di euro per tutte le famiglie che dovranno assistere i bambini sotto i 12 anni a casa e per gli asili costretti a chiudere" ha aggiunto.

"Mi sta particolarmente a cuore - ha annunciato Tesei - un bonus baby sitter per tutti quei nuclei familiari la cui situazione lavorativa non contempli lo smart working per alcuno dei componenti adulti del nucleo e con l'Isee sotto a una certa soglia". (ANSA).