Modena (FI), con la morte di Franco Marini si chiude un'epoca

(ANSA) - PERUGIA, 09 FEB - "La notizia della morte di Franco Marini, ex presidente del Senato, lascia profondamente addolorati e ci fa sentire più soli". Così Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia e membro della commissione Giustizia di Palazzo Madama.

"Marini - prosegue la sen. Modena in una sua nota - è stato un politico infaticabile e dall'alto garbo istituzionale".

"Con Franco Marini che se ne va - osserva - si chiude un'epoca. Era l'epoca dei grandi politici illuminati, dei sindacalisti che con il proprio impegno personale hanno segnato la storia di milioni di persone, dei leader che hanno dato la loro vita al movimento operaio e al servizio del Paese. Con Franco Marini se ne va per sempre un certo modo di fare politica, che era confronto, mediazione, intelligenza, rapporti, relazioni, scontri anche ma proposte concrete in direzione dello sviluppo. Uno Stato che aveva dei figli così illustri da oggi si sentirà sempre piu solo. Ma con Franco Marini se ne va anche la certezza della democrazia, in cui lui credeva fermamente e per cui aveva lottato fino all'ultimo giorno della sua vita. Il Covid se lo è portato via per sempre privando il mondo della politica di un interlocutore serio onesto intelligente e soprattutto illuminato".

"Se oggi il nostro Paese viene additato in tutto il mondo per il diritto al lavoro - osserva la sen. Modena - grande merito spetta al presidente Franco Marini".

"Oggi a lui vada la riconoscenza del Paese e dello Stato", conclude Fiammetta Modena. (ANSA).