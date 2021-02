Mencaroni (Confcommercio), serve sforzo straordinario di tutti

(ANSA) - PERUGIA, 09 FEB - "L'Umbria sta vivendo il momento peggiore dall'inizio della pandemia e il prezzo è altissimo, insopportabile, sia dal punto di vista della salute che da quello dell'economia. Se non si interviene subito, con ristori immediati, ma più ancora con strategie ed azioni di alto e ampio respiro, il sistema delle imprese non si risolleverà". Lo afferma Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria.

"Le conseguenze, già pesantissime - spiega - saranno disastrose, per molti senza ritorno, innescando una spirale di impoverimento socio-economico che non ha uguali nella storia recente della nostra regione. Le imprese del commercio e turismo, i settori più colpiti, sono allo stremo, e rappresentano la fetta più consistente delle pmi umbre, insieme ai servizi. Quella che dà il maggior numero di posti di lavoro".

"Prima di tutto - sottolinea, fra l'altro - occorre mettere un argine al diffondersi dei contagi, razionalizzando le attività di monitoraggio, somministrazione dei tamponi e attivando nel modo più accessibile, chiaro e veloce le procedure di vaccinazione. Vanno inoltre attivate o rafforzate le sinergie con la sanità privata".

"Sul fronte economico, oltre a forme di sostegno immediate, ci aspettiamo - grazie alle risorse del Recovery Plan - interventi rivolti a creare nuove prospettive alle imprese, puntando in via prioritaria sulla digitalizzazione e sulla green economy. A proposito di turismo, questo tempo di stop forzato deve essere impiegato in modo strategico, per rilanciare l'immagine della nostra regione". (ANSA).