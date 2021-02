"L'Immobiliare si tinge di verde",si riscoprono i piccoli centri

(ANSA) - PERUGIA, 09 FEB - Mentre nelle città si attendono nuovi piani regolatori, progetti di riconversione di spazi e architetture in forma sostenibile, il coronavirus ha "colorato" i nuovi bisogni. Dal grigio cemento si riscoprono il verde, i piccoli centri, la provincia, le aree rurali, dove è più facile e conveniente vivere. Una tendenza nazionale: il 60% dei lavoratori nel terziario ha pensato di trasferirsi, dalla città alla non-città, di lavorare da remoto, in luoghi ricchi di storia, tradizioni e relazioni. L'Umbria verde è una di queste mete.

Sono i temi approfonditi nel report sul tema "L'Immobiliare si tinge di verde", diffuso dalla La Borsa Immobiliare della Camera di commercio dell'Umbria e realizzato da Paola Berlenghini, agente immobiliare componente del comitato di vigilanza della Borsa immobiliare dell'Umbria.

Il report si sviluppa seguendo un percorso a titoli: dalla città alla non-città, la casa che respira, borghi e ecovillaggi, le case sospese e attività all'aria aperta.

La nuova casa - spiega l'ente camerale - materializza il bisogno impellente di riconciliazione con l'ambiente: architettura minima, primitiva, nuda, senza eccessi, bioecologica passiva e attiva, integrata nell'ambiente per preservare la bellezza originaria del paesaggio. Materiali che respirano, legno, sughero, paglia di riso, di per sé poveri, ma rinobilitati in quanto sostenibili, efficienti, duraturi; spazi dilatati pieni di luce naturale che si mimetizzano con la natura e tornano a riunire tre luoghi in uno, la casa, lo spazio lavorativo, lo spazio dedicato allo svago. Oggi la tendenza è quella di comprare per ridare vita, ripopolare aree e borghi abbandonati, per viverci, per ricreare una collettività, una rete sociale stimolante. I valori immobiliari variano a seconda dei Comuni, dell'ubicazione, della qualità delle finiture, dei servizi, delle dimensioni e, nel caso delle locazioni, della durata e stagione. (ANSA).