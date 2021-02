Chiesti per Umbria 50 mila vaccini in più previsto

(ANSA) - PERUGIA, 09 FEB - L'Umbria chiede "al più presto" la fornitura di 50 mila vaccini contro il Covid "ulteriori rispetto al piano". Lo ha annunciato la presidente Donatella Tesei, annunciando di avere scritto al commissario Domenico Arcuri. "E' indispensabile che arrivino presto - ha aggiunto - per proteggere quante più categorie a rischio possibile e più velocemente possibile".

Tesei ha quindi parlato della distribuzione degli anticorpi monoclonali. "Oggi stesso scriverò sempre al commissario Arcuri - ha detto - perché, vista la situazione che stiamo vivendo, possa anticipare per l'Umbria dosi adeguate per cominciare la somministrazione". (ANSA).