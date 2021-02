Assessori e consiglieri comunali di Foligno donano il sangue

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 09 FEB - "Mantenendo l'impegno preso nelle scorse settimane quando ho avuto il piacere di ricevere il consiglio direttivo dell'Avis di Foligno, come promesso, una nutrita rappresentanza dell'amministrazione comunale ha effettuato una donazione collettiva di sangue e plasma al Servizio immuno trasfusionale dell'ospedale San Giovanni Battista". Lo ha reso noto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. "Ringrazio per la disponibilità gli assessori Marco Cesaro e Agostino Cetorelli; i consiglieri comunali Riccardo Polli, Daniela Flagiello e Marco De Felicis; Claudio Bianchini della mia segreteria particolare ed Alessio Fiacco delegato nel consiglio del Bacino Imbrifero Montano del Nera e Velino. Un ringraziamento anche al presidente Emanuele Frasconi, che ci ha voluto omaggiare di una targa in ricordo del gesto.

Approfitto per ricordare che per donare gli spostamenti sono sempre consentiti senza limitazioni anche in 'zona rossa'".

"Il rapporto tra questa amministrazione e l'Avis - ha sottolineato il sindaco - è stato da subito continuo e costante, e sono particolarmente contento che le lettere inviate congiuntamente da me e dal presidente ai neo diciottenni, stiano dando i buoni risultati sperati. Abbiamo lavorato in stretta sinergia per poterle riproporre e ci siamo riusciti con reciproca soddisfazione". (ANSA).