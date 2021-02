Perugia zona rossa, "siamo tornati indietro un anno"

(ANSA) - PERUGIA, 08 FEB - "Siamo tornati indietro di un anno e non è certo una bella cosa": a dirlo all'ANSA sono alcuni cittadini e commercianti del centro storico di Perugia che, da oggi, è di nuovo in "zona rossa", come l'intera provincia e sei comuni del ternano, per fronteggiare l'emergenza Covid e le sue varianti.

"Ci viene richiesto un nuovo grande sacrificio, dopo tutti quelli che abbiamo già fatto, speriamo che adesso serva davvero a qualcosa", racconta una signora rallentando il passo spedito con cui, assieme a un'amica, sta camminando in tenuta da ginnastica.

"È sempre più dura, con la zona rossa il centro è vuoto", dice una giovane barista da dietro il bancone di uno dei pochi locali che hanno deciso di restare aperti in corso Vannucci.

"È un momento molto complicato, probabilmente sono stati fatti degli errori in questi mesi, sia da parte di chi doveva controllare che da chi doveva essere controllato", spiega un venditore di panini all'ombra del tribunale perugino. E sottolinea: "Visti i contagi il provvedimento è da ritenere giusto". (ANSA).